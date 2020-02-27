По сюжету сериала персонаж Васильева — Юрий Анатольевич Ковалев — скончался от сердечного приступа.
По словам Добронравова, в новых сериях Ковалев «оживет» в воспоминаниях других главных героев «Сватов».
Съемки новых эпизодов седьмого сезона сериала начались около месяца назад в 40 км от Минска в деревне Дудичи. Добронравов признался, что в Белоруссии их приютили супруги Светлана и Виктор Празецкие. Актер сдружился с этими людьми и благодарен им за добродушие и поддержку.
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Ранее сообщалось, что Васильев покинул съемочную площадку «Сватов» в начале пятого сезона из-за конфликта с Добронравовым, однако официального подтверждения эта информация не получила.
Кроме этого, отмечалось, что причиной ухода народного артиста России с проекта было принципиальное несогласие с художественной трактовкой роли продюсером сериала, ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и режиссером Андреем Яковлевым.