Исполнитель главной роли в сериале «Сваты» Федор Добронравов рассказал о возвращении народного артиста России Анатолия Васильева в проект. Об этом сообщил журнал «Антенна-Телесемь» 26 февраля

«Это черная неправда!»: звезда «Сватов» резко опроверг свое участие в новом сезоне © svati.tv Юрий Анатольевич Ковалев — скончался от сердечного приступа.

По словам Добронравова, в новых сериях Ковалев «оживет» в воспоминаниях других главных героев «Сватов».

Съемки новых эпизодов седьмого сезона сериала начались около месяца назад в 40 км от Минска в деревне Дудичи. Добронравов признался, что в Белоруссии их приютили супруги Светлана и Виктор Празецкие. Актер сдружился с этими людьми и благодарен им за добродушие и поддержку.

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Ранее сообщалось, что Васильев покинул съемочную площадку «Сватов» в начале пятого сезона из-за конфликта с Добронравовым, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Кроме этого, отмечалось, что причиной ухода народного артиста России с проекта было принципиальное несогласие с художественной трактовкой роли продюсером сериала, ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и режиссером Андреем Яковлевым.