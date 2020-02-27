«Было много слов и билбордов, но очень мало реальных шагов. И те делались через силу. Я был частью этого процесса, все видел сам», — заявил министр.
Он отметил, что в ближайшее время Рада должна внести изменения в Закон «О национальной безопасности».
Также будет передвинута дата вступления в силу разделения должностей начальника Генштаба и главнокомандующего, что позволит Украине перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб.
Кроме того, министр рассказал, что два дня назад был принят не только гособоронзаказ, но и Стратегия национальной безопасности, которая скоро будет опубликована.
На ее базе планируется подготовка Стратегии военной безопасности — центрального документа оборонной политики страны. В ней курс на вступление в НАТО будет прописан как стратегическая цель.