Министр обороны Украины Андрей Загороднюк лично наблюдал за переходом страны на стандарты НАТО, который во время правления экс-президента Петра Порошенко фактически велся только на словах. Об этом 27 февраля он рассказал в интервью «Левому берегу»

Бывший министр обороны Украины: Украину не берут в НАТО, потому что не хотят ссориться с Россией © пресс-служба президента Украины

Он отметил, что в ближайшее время Рада должна внести изменения в Закон «О национальной безопасности».

Также будет передвинута дата вступления в силу разделения должностей начальника Генштаба и главнокомандующего, что позволит Украине перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб.

Кроме того, министр рассказал, что два дня назад был принят не только гособоронзаказ, но и Стратегия национальной безопасности, которая скоро будет опубликована.

На ее базе планируется подготовка Стратегии военной безопасности — центрального документа оборонной политики страны. В ней курс на вступление в НАТО будет прописан как стратегическая цель.