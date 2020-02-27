Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не видит причин для того, чтобы его уволили с должности. Об этом 26 февраля он рассказал в интервью «Левому берегу»

Андрей Загороднюк. Биографическая справка © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк заявил министр.

Загороднюк также отметил, что на данный момент он не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной его отставку.

Также он назвал совершенно несвязными слухи об отставке в контексте вероятного переформатирования Кабинета министров и невыполнения положений гособоронзаказа, поскольку в прошлом году он был выполнен на 99,3%.