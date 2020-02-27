«У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так… Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем», — заявил министр.
Загороднюк также отметил, что на данный момент он не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной его отставку.
Также он назвал совершенно несвязными слухи об отставке в контексте вероятного переформатирования Кабинета министров и невыполнения положений гособоронзаказа, поскольку в прошлом году он был выполнен на 99,3%.