«Этот вопрос находится на уровне обсуждения между Администрацией президента России и герцогским двором. Но пока нет официального сообщения, я не могу давать комментарии, приедет ли его королевское высочество или нет. Но приглашение получено», — сказал он.
Кнебелер напомнил, что великий герцог был с официальным визитом в России, когда он был еще наследным герцогом, но с момента восхождения на престол с официальным государственным визитом он Москву не посещал. Впрочем, как и Вашингтон, отметил дипломат с улыбкой.
По его словам, великий герцог Анри проникнут «глубокой симпатией» к России и российскому народу.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рассылка приглашений на Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжается. При этом он не смог с уверенностью ответить, будет ли направлено приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.