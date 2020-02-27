Великий герцог Люксембурга Анри получил от российской стороны приглашение посетить мероприятия 9 мая по случаю Дня Победы в Москве. Об этом посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер сообщил в интервью РИА Новости 27 февраля

Песков рассказал, позвали ли Зеленского на 75-летие Победы в Москву © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк сказал он.

Кнебелер напомнил, что великий герцог был с официальным визитом в России, когда он был еще наследным герцогом, но с момента восхождения на престол с официальным государственным визитом он Москву не посещал. Впрочем, как и Вашингтон, отметил дипломат с улыбкой.

По его словам, великий герцог Анри проникнут «глубокой симпатией» к России и российскому народу.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рассылка приглашений на Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжается. При этом он не смог с уверенностью ответить, будет ли направлено приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.