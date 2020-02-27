По его словам, у него большие проблемы со сном. Для него нет понятия "день" или "ночь". Также есть какая-то болезнь, о которой Данилко не стал расказывать.
«Сейчас я занят своим лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть вообще. Вот я поправился, объясняю, вот я плохо выгляжу, я же поправляюсь не от еды или потому что, многие думают, я выпиваю часто, хотя я выпиваю», — сказал певец.
Также Данилко добавил, что есть проблема, которую решают врачи.
«Но это другая проблема, я сейчас пытаюсь ее решить и, слава богу, они хоть понимают, врачи, в чем эта проблема. Это решаемая проблема, она есть, и я ее решаю. Надеюсь к лету быть вообще Джастином Бибером», — отметил артист.
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