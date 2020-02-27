Украинский певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, рассказал о набранном весе и болезни. Соответствующее видео опубликовали на днях на YouTube-канале «Люкс.ФМ»

«Это бред». Данилко защитил русскоязычных конкурсантов «Евровидения» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Сейчас я занят своим лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть вообще. Вот я поправился, объясняю, вот я плохо выгляжу, я же поправляюсь не от еды или потому что, многие думают, я выпиваю часто, хотя я выпиваю», — сказал певец.

Также Данилко добавил, что есть проблема, которую решают врачи.

«Но это другая проблема, я сейчас пытаюсь ее решить и, слава богу, они хоть понимают, врачи, в чем эта проблема. Это решаемая проблема, она есть, и я ее решаю. Надеюсь к лету быть вообще Джастином Бибером», — отметил артист.

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