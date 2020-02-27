Если бы лидер Донецко-Криворожской Республики времен Гражданской войны Федор Сергеев (Артем) не погиб в 1921 году во время испытания аэровагона, он бы и дальше отстаивал позицию, противоположную той, которая в итоге привела к гибели СССР. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Пургин: Донбасс после Гражданской войны и по сей день остается частью России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Так называемая коренизация — это очень вредный взгляд на вещи. Кроме того, выпячивание украинского хуторского менталитета XIX века в условиях индустриализации было откровенным регрессом», — подчеркнул Пургин.

По его мнению, Артем был технологически безупречным и достаточно гибким политиком, которого чистота партийных помыслов не заслоняла от целей и задач ежедневной деятельности «на земле».

Если Ленин всегда действовал вторым темпом — сначала продавливал главные решения в узком партийном кругу, то Артем любил работать первым темпом — умел разговаривать с массой, и разговор этот никогда не был пустой болтовней, считает политик.

Артем и ему подобные могли бы вернуть фракционность в партию, что хорошо поработало бы и на партию, вернуло бы ее в поле конкуренции идей, предотвратило бы окостенение, но отказ от фракционности со всеми печальными последствиями продлился 70 лет, заключил собеседник.

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