Артем, пояснил эксперт, был убежденным противником потакания этническим интересам регионов, которое якобы должно было помочь устроить мировую революцию, и предпочитал строить страну по территориально-экономическому принципу.
«Так называемая коренизация — это очень вредный взгляд на вещи. Кроме того, выпячивание украинского хуторского менталитета XIX века в условиях индустриализации было откровенным регрессом», — подчеркнул Пургин.
По его мнению, Артем был технологически безупречным и достаточно гибким политиком, которого чистота партийных помыслов не заслоняла от целей и задач ежедневной деятельности «на земле».
Если Ленин всегда действовал вторым темпом — сначала продавливал главные решения в узком партийном кругу, то Артем любил работать первым темпом — умел разговаривать с массой, и разговор этот никогда не был пустой болтовней, считает политик.
Артем и ему подобные могли бы вернуть фракционность в партию, что хорошо поработало бы и на партию, вернуло бы ее в поле конкуренции идей, предотвратило бы окостенение, но отказ от фракционности со всеми печальными последствиями продлился 70 лет, заключил собеседник.
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