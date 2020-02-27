Члены партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас призвали премьер-министра страны Саулюса Сквернялиса ввести санкции против литовских и иностранных компаний, участвующих в проекте БелАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Сейма 26 февраля

Сейчас Литва воюет с БелАЭС, потом сама будет пользоваться ее услугами – эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Предложенные им изменения направлены на ужесточение оценки совместимости инвестиций в стратегические секторы экономики и критически важную инфраструктуру с нацбезопасностью, чтобы в проектах развития стратегической или критической инфраструктуры могли участвовать только субъекты, отвечающие критериям европейской и трансатлантической интеграции.

Таким образом, правительству предлагается принять активные меры по выявлению литовских и иностранных компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.

Стоит отметить, что депутаты СО-ХДЛ придерживаются жесткой антироссийской риторики, постоянно заявляя об угрозе «российского влияния» и рисках для национальной безопасности страны.

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Белоруссия же при участии «Росатома» строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В связи с этим с самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в «небезопасном строительстве» и заявляя об некой угрозе БелАЭС для балтийской республики.

В Минске, в свою очередь, неоднократно отмечали политизированность заявлений литовской стороны и подчеркивали, что все нормы безопасности соблюдаются, о чем свидетельствуют отчеты международных структур по ядерной безопасности.