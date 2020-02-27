По мнению депутатов, участие компаний в строительстве станции несовместимо с интересами нацбезопасности Литвы. В связи с этим Касчюнас напомнил, что в целях предотвращения потенциальных «угроз» зарегистрировал поправки к закону об охране объектов, важных для национальной безопасности страны.
Предложенные им изменения направлены на ужесточение оценки совместимости инвестиций в стратегические секторы экономики и критически важную инфраструктуру с нацбезопасностью, чтобы в проектах развития стратегической или критической инфраструктуры могли участвовать только субъекты, отвечающие критериям европейской и трансатлантической интеграции.
Таким образом, правительству предлагается принять активные меры по выявлению литовских и иностранных компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.
Стоит отметить, что депутаты СО-ХДЛ придерживаются жесткой антироссийской риторики, постоянно заявляя об угрозе «российского влияния» и рисках для национальной безопасности страны.
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Белоруссия же при участии «Росатома» строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В связи с этим с самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в «небезопасном строительстве» и заявляя об некой угрозе БелАЭС для балтийской республики.
В Минске, в свою очередь, неоднократно отмечали политизированность заявлений литовской стороны и подчеркивали, что все нормы безопасности соблюдаются, о чем свидетельствуют отчеты международных структур по ядерной безопасности.