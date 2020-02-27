«Из власти будут убирать ультра- и неолибералов, которые наломали дров. В том числе будут отодвигать скандальные законы. Например, принятие земельной реформы», — указал эксперт.
Политолог не исключает, что закон об открытии рынка земли будут корректировать, потому что это была реформа экс-главы президентской канцелярии Андрея Богдана и его друга Николая Сольского, который занимается аграрным бизнесом.
По его мнению, у президента Владимира Зеленского учли все социальные и политические риски этой реформы, которую могут откорректировать.
Карасев прогнозирует, что в дальнейшем Украина выберет центристский курс, рассчитанный на мир и примирение, который при этом не будет ни пророссийским, ни прозападным.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.