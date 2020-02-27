Из Офиса президента постепенно будут убирать людей, ориентированных на американского предпринимателя Джорджа Сороса, чья политика навязывалась стране лет. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью изданию «Голос.UA»

Карасев: Антикоррупционные органы обесценивают всю антикоррупционную реформу

Политолог не исключает, что закон об открытии рынка земли будут корректировать, потому что это была реформа экс-главы президентской канцелярии Андрея Богдана и его друга Николая Сольского, который занимается аграрным бизнесом.

По его мнению, у президента Владимира Зеленского учли все социальные и политические риски этой реформы, которую могут откорректировать.

Карасев прогнозирует, что в дальнейшем Украина выберет центристский курс, рассчитанный на мир и примирение, который при этом не будет ни пророссийским, ни прозападным.

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