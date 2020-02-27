Куницын считает, что в 2014 году киевские власти должны были «манить крымчан обещаниями», чтобы сохранить полуостров под своим контролем. При этом он утверждает, что вместе с генералом Игорем Воронченко был готов воевать за Крым.
Так, по словам экс-губернатора Севастополя, он собрал на полуострове силовиков, которые ждали приезда военачальника, но не хотели ввязываться в борьбу за Крым.
«Мне говорят: "Да не, он же типа чуть не сумасшедший, потому что он готов сражаться". Я говорю: "Это вы для меня не те"… [Мы] могли бы действовать, если бы таких, как Воронченко, было побольше. У нас были возможности, да не хватало политической воли», — заявил Куницын.
По его словам, он предлагал официальному Киеву предоставить «любые» полномочия Крыму, лишь бы он остался в составе Украины. Однако власти не стали ничего предпринимать. Позднее «аппетит пришел, и пошли на Донбасс», заключил Куницын.
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Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России.
Киев же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.