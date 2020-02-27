Экс-главред Vogue: Плагиат в журналистике – позор
Экс-главред Vogue: Плагиат в журналистике – позор
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Ющенко получил докторскую степень по истории Украины.

«Решение свидетельствует, что диссертация Петра Ющенко на тему "Киево-русское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI в.)" не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, не решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки», — говорится в материале.

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