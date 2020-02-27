Ющенко получил докторскую степень по истории Украины.
«Решение свидетельствует, что диссертация Петра Ющенко на тему "Киево-русское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI в.)" не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в области исторической науки, не решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования и некорректные ссылки», — говорится в материале.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.