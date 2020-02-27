Прокуратура Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможной растрате бюджетных средств при госзакупках сотрудниками Национального института рака Минздрава Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 26 февраля

Врачей-вымогателей из киевского Института рака взяли под стражу - Нацполиция © CC0, Pixabay

«При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. гривен (532,4 тыс. рублей — ред.) с целью избежания проведения онлайн аукционов через систему ProZorro, как того требует закон», — говорится в сообщении.

Уголовное дело открыли по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере.

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Правоохранительные органы не впервые фиксируют подобные нарушения в Институте рака. Так, в ноябре 2019 года Минздрав был вынужден отстранить Елену Колесник от руководства Институтом после аудита учреждения.

А в августе прошлого года Нацполиция сообщила об обысках в помещениях Национального института рака. По данным полицейских, медики получили взятки от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от предприятий — за победу в конкурсных торгах. Взятки, в частности, якобы требовали за предоставление пациентам лекарств, которые должны выдаваться бесплатно.