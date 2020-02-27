В среду, 26 февраля, в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее тематических подгрупп.
Дипломат напомнил, что сейчас для расчетов в ЛНР используется рубль, однако украинская сторона даже отказывается принимать оплату в долларах.
«Проблема решается элементарно — расчёт по мультивалютному договору по курсу Нацбанка на день расчетов. За воду Украине средства передаются налом в сумках, так как любых расчетов через банковскую систему Киев боится как огня. Вдруг кому-то покажется, что так, через банк, Киев и признает ЛНР», — пояснил Мирошник.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
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