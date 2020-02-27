Сергей Тигипко очень своеобразный политик, который иногда принимал совершенно неожиданные решения. Поэтому трудно предугадать, какие действия он будет совершать в первую очередь, если станет премьером Украины. Об этом рассказал политолог Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Гороховский: Тигипко - своеобразный политик, принимающий неожиданные решения © Facebook Дениса Гороховского Алексея Гончарука, на смену которому придет именно Тигипко. Президент Владимир Зеленский впоследствии подтвердил, что действительно встречался с Тигипко, пояснив, что ведет собеседования со многими людьми.

Те, кто давно следит за политической ареной, помнят, что у Тигипко была своя партия, которая потом в полном составе вошла в Партию регионов, хотя это не полностью отвечало настроениям его избирателей, отметил эксперт.

«Я допускаю, что, поскольку Тигипко сегодня продолжают ассоциироваться в первую очередь с «регионалами», от него ожидают каких-то компромиссных решений по конфликту на Донбассе и взаимоотношениям с Россией. Возможно, от него ждут каких-то шагов в части русского языка», — указал Гороховский.

Но может оказаться так, что в рамках договоренностей со всеми участниками политического процесса (не только с президентом, но и другими группами влияния) Тигипко может занять такую позицию, которая не понравится его бывшему избирателю, заключил собеседник издания.

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