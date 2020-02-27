Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о своей возможной отставке. Об этом 26 февраля сообщает «112 Украина»

По словам Гончарука, заявления о своей отставке он не писал.

С украинским президентом Владимиром Зеленским эта тема также не обсуждалась, добавил он, отметив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.

Гончарук допустил появление Тигипко в правительстве, но свое место ему не уступит © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

По данным СМИ, на этот пост Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.