По словам Гончарука, заявления о своей отставке он не писал.
С украинским президентом Владимиром Зеленским эта тема также не обсуждалась, добавил он, отметив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.
В то же время источники «Коммерсанта» подтвердили, что украинского премьера готовят к отставке. По словам собеседников издания в правительстве, причиной этого стал низкий уровень доверия украинцев к кабинету министров.
По данным СМИ, на этот пост Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.
В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.