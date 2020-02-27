Президент Украины Владимир Зеленский хочет выровнять сегодняшний состав правительства, который по факту оказался под контролем группы, связанной с внешними игроками. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Чаплыга в недавнем интервью Ukrlife.TV

Политолог Михаил Чаплыга о новом премьер-министре и будущем «Минска» — видео

«Для этого Минэкономики, к примеру, размоют на три министерства, введут вице-премьеров, размоют нацагентства. И создадут такую «шахматку», при которой контроль над этим всем будет 49 на 49 между внутренними и внешними, а Зеленский будет контролировать эти 2%», — пояснил Чаплыга.

По его мнению, такой расклад сил может привести к войне между людьми олигархов и внешними игроками, каждые из которых считают себя вправе грабить страну самостоятельно. При этом Зеленский будет испытывать иллюзию относительно того, что он контролирует ситуацию, указал политолог.

Что касается премьерства Алексея Гончарука, добавил специалист, то его отставка или сохранение поста будет зависеть исключительно от его личного решения, готов ли находиться в этой системе, не имея реальной власти.

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