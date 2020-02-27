Для этого, продолжил эксперт, Зеленский хочет добавить в Кабмин людей, связанных с украинскими олигархами, а группу «95 квартала» забрать в свою президентскую канцелярию для руководства всей системой сверху, поскольку для работы в правительстве у них не хватает компетентности.
«Для этого Минэкономики, к примеру, размоют на три министерства, введут вице-премьеров, размоют нацагентства. И создадут такую «шахматку», при которой контроль над этим всем будет 49 на 49 между внутренними и внешними, а Зеленский будет контролировать эти 2%», — пояснил Чаплыга.
По его мнению, такой расклад сил может привести к войне между людьми олигархов и внешними игроками, каждые из которых считают себя вправе грабить страну самостоятельно. При этом Зеленский будет испытывать иллюзию относительно того, что он контролирует ситуацию, указал политолог.
Что касается премьерства Алексея Гончарука, добавил специалист, то его отставка или сохранение поста будет зависеть исключительно от его личного решения, готов ли находиться в этой системе, не имея реальной власти.
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