Доступ продуктов белорусского сельскохозяйственного производства на российский рынок — это очень большая привилегия, которую Москва подарила Минску в рамках союзничества и которую не ценит президент Александр Лукашенко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То, что он не может продавать в Европе свои трактора, БелАЗы и МАЗы, — очевидно. Единственными товарами, с которыми Белоруссия могла выступать на внешнем рынке, были перепродаваемая ею российская нефть и нефтепродукты из неё, а также калийные удобрения», — констатировал Безпалько.

Поскольку сейчас поставки нефти значительно сократились и осуществляются по другим ценам, а закупки удобрений Китаем уменьшились, эти сферы стагнируют, и у Белоруссии нет особых перспектив с её продукцией на внешних рынках, пояснил политолог.

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