Помимо этого, продолжил эксперт, Лукашенко не ценит квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях, выделенные Россией совершенно безвозмездно.
«То, что он не может продавать в Европе свои трактора, БелАЗы и МАЗы, — очевидно. Единственными товарами, с которыми Белоруссия могла выступать на внешнем рынке, были перепродаваемая ею российская нефть и нефтепродукты из неё, а также калийные удобрения», — констатировал Безпалько.
Поскольку сейчас поставки нефти значительно сократились и осуществляются по другим ценам, а закупки удобрений Китаем уменьшились, эти сферы стагнируют, и у Белоруссии нет особых перспектив с её продукцией на внешних рынках, пояснил политолог.
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