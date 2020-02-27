Робкие попытки украинских властей в целях идеологии объединить лидеров западноукраинских националистов и Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны ни к чему в итоге не привели. Об этом рассказал руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин в интервью изданию Украина.ру

Поисковик Заборин: Украина, отказываясь от Дня Победы, уничтожает себя и свою историю © Facebook, Дмитрий Заборин

«Ничего, кроме смеха и жалости, в обществе это не вызывает. Поэтому они сосредоточились на своих героях», — констатировал Заборин.

Активист добавил, что такие люди, как спасший от уничтожения Краков разведчик Евгений Березняк, не в чести в сегодняшней Украине, поскольку более пяти лет власть конструировала героев нового пошиба, которые ничего не освободили, но зато якобы очень старались.

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