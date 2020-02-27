Авторам этой идеи очевидно, продолжил эксперт, что карлики на фоне великанов смотрятся жалко, поэтому власти перестали устраивать перформансы, где ветеран УПА (запрещена в РФ) пожимает руку ветерану Красной армии.
«Ничего, кроме смеха и жалости, в обществе это не вызывает. Поэтому они сосредоточились на своих героях», — констатировал Заборин.
Активист добавил, что такие люди, как спасший от уничтожения Краков разведчик Евгений Березняк, не в чести в сегодняшней Украине, поскольку более пяти лет власть конструировала героев нового пошиба, которые ничего не освободили, но зато якобы очень старались.
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