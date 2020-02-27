Одной из скрытых угроз для киевлян представляют собой так называемые «хрущевки», которые были построены еще в 50-е-60-е годы и срок эксплуатации которых уже давно прошел. Об этом рассказал политический консультант Николай Спиридонов в недавнем интервью Ukrlife.TV

Рябцев рассказал, как декоммунизация привела к коллапсу коммунальной инфраструктуры на Украине © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Специалист отметил, что сегодня средний возраст таких домов уже составляет 60-70 лет, и эти строения продолжают трещать по швам, несмотря на попытки городских властей провести модернизацию.

«И когда они начнут массово рушиться, то возникает вопрос, что вообще делать с этими жителями и как их переселять? Или у нас бомжей будет критическое количество? Что будет, когда вся эта инфраструктура начнет лавинообразно рушиться?» — задается вопросом Спиридонов.

Более того, по его мнению, многие из новых домов Киева уступают по качеству тем же «хрущевкам» и могут начать рушиться гораздо раньше, о чем свидетельствуют многочисленные коммунальные аварии.

Но если в Киеве проживает большое количество политически активного населения в виде политологов, журналистов, блогеров и юристов, которые могут освещать свои проблемы, то в других городах страны ситуация с инфраструктурой еще печальнее, добавил он.

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