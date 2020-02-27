«Зеленский — просто громоотвод»: Быстряков рассказал, кто на Украине представляет реальную власть
«Зеленский — просто громоотвод»: Быстряков рассказал, кто на Украине представляет реальную власть
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Эксперт пояснил, что поскольку СМИ муссировали слова Зеленского о якобы виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны, никто не обратил внимание на договоренности глав государств о том, что Киев поможет Варшаве провести эксгумацию жертв Волынской резни 1943 года и расследовать обстоятельства трагедии.

«Кто будет признан виновным, если эта работа завершится? Те, кто убил. А кто убивал? То, что называется «бандеровцы». Не хочет ли господин Зеленский руками поляков приземлить наших националистов? Возможен и такой вариант», — рассуждает Вакаров.

Потому что когда один регион в лице Галиции давит на остальные регионы Украины, навязывая им свою волю, указал политолог, это превращается в серьезную внутреннюю проблему, которую Зеленский хочет решить при участии поляков.

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