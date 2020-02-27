Украинский президент Владимир Зеленский может избавиться от ультраправых группировок внутри страны при помощи Польши, о чем косвенно свидетельствуют его договорённости с польским лидером Анджеем Дудой во время визита в Варшаву. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Зеленский — просто громоотвод»: Быстряков рассказал, кто на Украине представляет реальную власть © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

«Кто будет признан виновным, если эта работа завершится? Те, кто убил. А кто убивал? То, что называется «бандеровцы». Не хочет ли господин Зеленский руками поляков приземлить наших националистов? Возможен и такой вариант», — рассуждает Вакаров.

Потому что когда один регион в лице Галиции давит на остальные регионы Украины, навязывая им свою волю, указал политолог, это превращается в серьезную внутреннюю проблему, которую Зеленский хочет решить при участии поляков.

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