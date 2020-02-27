Специалист отметил, что в этом году подобный сценарий вряд ли возможен, но в будущем его исключать нельзя.
В сегодняшней архитектуре власти, продолжил эксперт, Аваков имеет сильные позиции в Верховной Раде и на местах, что позволяет ему диктовать условия и даже делегировать поддержку тем или иным игрокам.
«То есть он во вполне комфортной ситуации находится. Трон под ним не зашатался, а скорее наоборот — усилился. В некоторых случаях мне кажется, что надо говорить режим «Авакова-Зеленского, а не Зеленского-Авакова», — констатировал Кулик.
По его мнению, такой расклад сил в целом плохо складывается на ситуации в стране, поскольку Аваков не обладает легитимностью, но при этом видит себя в качестве экс-главы ФБР Джона Эдгара Гувера, который занимал свой пост при многих президентах США.
К тому же, добавил политолог, подобные политические игры с применением силового ресурса могут закончится либо установлением в стране авторитарного режима, либо использованием этого ресурса в корыстных целях.
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