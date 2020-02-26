При этом фамилия Байдена в материалах дела не фигурирует.
«Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать», — цитирует издание источник.
Санкция статьи 343 УК Украины, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Осенью прошлого года Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В беседе Трамп просил Зеленского расследовать увольнение Виктора Шокина и возможные коррупционные преступления Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена.