Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло дело о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом 26 февраля сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в ГБР

При этом фамилия Байдена в материалах дела не фигурирует. «Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать», — цитирует издание источник. Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить © скриншот с видео 24tv.ua Осенью прошлого года Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе Трамп просил Зеленского расследовать увольнение Виктора Шокина и возможные коррупционные преступления Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена.