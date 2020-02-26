При этом фамилия Байдена в материалах дела не фигурирует.

«Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать», — цитирует издание источник.

Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить
Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить
© скриншот с видео 24tv.ua
Санкция статьи 343 УК Украины, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Осенью прошлого года Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В беседе Трамп просил Зеленского расследовать увольнение Виктора Шокина и возможные коррупционные преступления Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена.

 