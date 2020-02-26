Гражданин Украины обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь выехать из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Видеообращение украинца 26 февраля опубликовал сайт издания «Громадське»

Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Как сообщил Минздрав Украины, коронавирус у у них не подтвердился.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура… После трех анализов мне сказали, что никакого вируса у меня не обнаружено», — рассказал он.

По словам украинца, он находится в китайской гостинице на карантине уже неделю. Посольство Украины в Пекине не дает ему четкого ответа об эвакуации.

На минувшей неделе Китай покинули 45 украинцев и 27 граждан других стран.

Эвакуируемых несмотря на сопротивление местных жителей, устроивших стычки с полицией, поместили на карантин в поселке Новые Санжары.