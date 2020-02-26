Обратившийся к Зеленскому мужчина — один из трех украинцев, которых не пустили на борт самолета с эвакуируемыми из-за повышенной температуры.
Как сообщил Минздрав Украины, коронавирус у у них не подтвердился.
«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура… После трех анализов мне сказали, что никакого вируса у меня не обнаружено», — рассказал он.
По словам украинца, он находится в китайской гостинице на карантине уже неделю. Посольство Украины в Пекине не дает ему четкого ответа об эвакуации.
На минувшей неделе Китай покинули 45 украинцев и 27 граждан других стран.
Эвакуируемых несмотря на сопротивление местных жителей, устроивших стычки с полицией, поместили на карантин в поселке Новые Санжары.