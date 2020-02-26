Тищенко уточнил, что поставки будут проводиться без надбавок к цене на нефть, премий, которые Белоруссия платила российским нефтяным компаниям.
«Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к компаниям группы "Сафмар", ранее с ними мы не работали. (Поставки будут. — Ред.) по рыночной цене, без премии», — цитирует информагентство Тищенко.
Ранее сообщалось, что концерн «Белнефтехим» и SOCAR из Азербайджана договорились о поставках нефти по нефтепроводу Одесса-Броды.
В азербайджанской компании подтвердили контракт на продажу одного танкера, по второму танкеру пока идут переговоры.