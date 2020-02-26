Еще пять российских компаний, кроме группы «Самфар» Михаила Гуцериева, будут поставлять нефть в Белоруссию в марте этого года. Об этом 26 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко

Тищенко уточнил, что поставки будут проводиться без надбавок к цене на нефть, премий, которые Белоруссия платила российским нефтяным компаниям.

«Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к компаниям группы "Сафмар", ранее с ними мы не работали. (Поставки будут. — Ред.) по рыночной цене, без премии», — цитирует информагентство Тищенко.

Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

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