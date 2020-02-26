Управленческие ляпы высокопоставленные чиновники Украины будут прикрывать эпидемией коронавируса, которая уже негативно повлияла на мировую торговлю и экономику. Об этом 25 февраля на пресс-конференции заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Коронавирус может стать той «фишкой», на которой власть сосредоточит внимание общественности путем пропаганды и информационных технологий.

«Ситуация критическая, потому что, когда подобьются итоги I квартала, это будет ужас, которого не было даже в самые тяжелые и плохие времена. Это уже не управленческий кризис, а управленческая катастрофа», — сказал эксперт.

На Украине пока нет ни одного случая коронавируса, однако власти страны решили возродить санитарно-эпидемиологическую службу, которую ликвидировали в 2017 году.