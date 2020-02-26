По его словам, украинская экономика падает независимо от глобальных тенденций намечающегося экономического снижения, которое проявится по итогам I квартала этого года.
Коронавирус может стать той «фишкой», на которой власть сосредоточит внимание общественности путем пропаганды и информационных технологий.
«Ситуация критическая, потому что, когда подобьются итоги I квартала, это будет ужас, которого не было даже в самые тяжелые и плохие времена. Это уже не управленческий кризис, а управленческая катастрофа», — сказал эксперт.
На Украине пока нет ни одного случая коронавируса, однако власти страны решили возродить санитарно-эпидемиологическую службу, которую ликвидировали в 2017 году.