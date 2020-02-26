Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя». Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства

«С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля», — говорится в тексте указа.

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Президент также поручил Кабмину обеспечить разработку плана мероприятий к этому дню.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев по-прежнему считает полуостров своей, но оккупированной территорией.