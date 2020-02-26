На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева не подтвердили, что на Украине находятся пленные сторонники народных республик Донбасса. Об этом 26 февраля сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА Новости

Киев скрывает задержание почти 150 человек, связанных с конфликтом в Донбассе — Морозова © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«К сожалению, украинская сторона так и не продвинулась в решении вопроса, касающегося процессуальной очистки участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года. Также официальным Киевом не было предоставлено никаких подтверждений нахождения удерживаемых лиц на своей территории», — цитирует Морозову информагентство.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение об очередной встрече в «нормандском формате» будет приниматься исходя из выполнения текущих договоренностей.

Речь идет в том числе и об обмене пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.