Киев скрывает задержание почти 150 человек, связанных с конфликтом в Донбассе — Морозова
Киев скрывает задержание почти 150 человек, связанных с конфликтом в Донбассе — Морозова
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
По данным аппарата омбудсмена ДНР, в республике без вести пропавшими считаются свыше 460 человек, почти 150 из них могут находиться в плену.

«К сожалению, украинская сторона так и не продвинулась в решении вопроса, касающегося процессуальной очистки участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года. Также официальным Киевом не было предоставлено никаких подтверждений нахождения удерживаемых лиц на своей территории», — цитирует Морозову информагентство.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение об очередной встрече в «нормандском формате» будет приниматься исходя из выполнения текущих договоренностей.

Речь идет в том числе и об обмене пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.

 

 

 

 

 