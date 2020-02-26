По данным аппарата омбудсмена ДНР, в республике без вести пропавшими считаются свыше 460 человек, почти 150 из них могут находиться в плену.
«К сожалению, украинская сторона так и не продвинулась в решении вопроса, касающегося процессуальной очистки участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года. Также официальным Киевом не было предоставлено никаких подтверждений нахождения удерживаемых лиц на своей территории», — цитирует Морозову информагентство.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение об очередной встрече в «нормандском формате» будет приниматься исходя из выполнения текущих договоренностей.
Речь идет в том числе и об обмене пленными между Киевом и народными республиками Донбасса.