Праворадикалы из «Нацдружин» разбили яйцо об голову депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина в здании Николаевского горсовета. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило издание «Преступности. НЕТ»

«Чемодан, вокзал, Россия». В Харькове забросали яйцами пикет «Оппозиционной платформы» © kh.depo.ua напали праворадикалы из «Нацдружин». В этот момент Зоткин, вероятно, шел на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

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Как рассказал сам депутат, нападавших было трое, но кем они были, он не знает.

«Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения», — рассказал Зоткин.

Он также отметил, что инцидент, вполне возможно, может быть связан с тем, что ранее на своей странице в Facebook он поздравил подписчиков с 23 февраля, добавив к посту картинку с российским флагом. По словам Зоткина, флаг он увидел не сразу, и когда на это обратили внимание читатели, заменил картинку.