Системы, с помощью которых будут диагностировать коронавирус на Украине, на самом деле произведены в РФ, а Совет нацбезопасности и обороны намеренно допустил ошибки в документах, чтобы скрыть этот факт. Об этом 26 февраля на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады от партии «Голос» Александра Устинова

Ляшко возглавил борьбу с коронавирусом на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

По ее словам, компания «Диаген», на самом деле, не имеет отношения к производству тест-систем. Депутат пишет, что данной фирмой якобы владеет «Редвуд ЛТД», которая была создана несколько лет назад и зарегистрирована в спальном районе Киева на доверенное лицо бывшего директора юридического департамента российской компании «Евросеть» Татьяны Звездогляд.

Также Устинова утверждает, что настоящие бенефициары «Редвуд ЛТД» из Российской Федерации с 24 февраля находятся на Украине.