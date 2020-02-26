«В решении СНБО специально сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо "Диаген" — написали — "Диоген", а вместо Ярыш — Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса», — написала Устинова.
По ее словам, компания «Диаген», на самом деле, не имеет отношения к производству тест-систем. Депутат пишет, что данной фирмой якобы владеет «Редвуд ЛТД», которая была создана несколько лет назад и зарегистрирована в спальном районе Киева на доверенное лицо бывшего директора юридического департамента российской компании «Евросеть» Татьяны Звездогляд.
Также Устинова утверждает, что настоящие бенефициары «Редвуд ЛТД» из Российской Федерации с 24 февраля находятся на Украине.