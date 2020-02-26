Два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн прибудут через территорию Украины в марте этого года.
«В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн», — цитирует информагентство Тищенко.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил компенсировать Минску доходы, которые Белоруссия недополучит из-за российского налогового маневра.
По его словам, речь идет о 300 миллионах долларов.