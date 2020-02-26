Концерн «Белнефтехим» и азербайджанская компания SOCAR договорились о поставках нефти по нефтепроводу Одесса-Броды. Об этом 26 февраля сообщил Интерфакс с ссылкой на пресс-секретаря белорусского концерна Александра Тищенко

Два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн прибудут через территорию Украины в марте этого года.

«В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн», — цитирует информагентство Тищенко.

Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил компенсировать Минску доходы, которые Белоруссия недополучит из-за российского налогового маневра.

По его словам, речь идет о 300 миллионах долларов.