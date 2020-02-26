Министерство образования Украины решило декоммунизировать школьный предмет «Защита Отечества» и ввести новый урок «Защита Украины», на котором детей будут учить действовать в чрезвычайных ситуациях. Об этом 26 февраля сообщается на сайте Кабмина

Автор объяснил, как в учебник истории для украинских школ попал Киану Ривз © отметила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, «Защита Украины» — это обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. Школьников будут учить обороне страны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Ученики будут изучать предмет на уроках, во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Издание Украина.ру опросило нескольких жителей украинской столицы, которые заявили, что предмета «Защита Отечества» в школах, где учатся их дети, нет и не было.