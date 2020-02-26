«Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили», — отметила министр образования и науки Анна Новосад.
По ее словам, «Защита Украины» — это обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. Школьников будут учить обороне страны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Ученики будут изучать предмет на уроках, во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.
Издание Украина.ру опросило нескольких жителей украинской столицы, которые заявили, что предмета «Защита Отечества» в школах, где учатся их дети, нет и не было.