Российский певец Юрий Лоза усомнился в успехе украинки Maruv в России и посоветовал ей гастролировать по Европе. Об этом он на днях заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Херсонские националисты собираются встретить Maruv «мирной» акцией протеста © Facebook, MARUV | Перейти в фотобанк

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«Пускай едет в европейское турне и там поет и радует своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы — россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней», — заявил Лоза.

Стоит отметить, что осенью 2019 года Maruv получила престижную музыкальную премию MTV EMA как «Лучший российский исполнитель», обогнав таких рэперов, как Face и Noize MC, а также группу Little Big.