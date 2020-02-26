Ранее некоторые российские артисты предлагали певице Maruv покинуть Украину и переехать в Россию. Однако, по мнению Лозы, украинка с английскими песнями не сможет растопить сердца россиян.
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«Пускай едет в европейское турне и там поет и радует своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы — россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней», — заявил Лоза.
Стоит отметить, что осенью 2019 года Maruv получила престижную музыкальную премию MTV EMA как «Лучший российский исполнитель», обогнав таких рэперов, как Face и Noize MC, а также группу Little Big.