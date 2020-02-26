Адвокатам экс-президента Украины Петра Порошенко не удалось обжаловать в суде постановление о принудительном приводе их клиента на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом 26 февраля сообщает Интерфакс-Украина

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