Ранее Печерский районный суд удовлетворил ходатайства следователей и разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос 28 февраля и 6 марта.
Киевский апелляционный суд отказался открыть производство по жалобам адвокатов Порошенко, так как это постановление обжалованию не подлежит.
Фамилия Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах. Всего экс-президент по разным причинам пропустил около 30 встреч со следователями.
Одно из дел открыто по факту возможной госизмены при подписании Минских соглашений в 2015 году.