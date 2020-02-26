Украинская власть переплюнула нацистскую Германию, предложив уничтожать книги. Об этом 26 февраля заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии

Вычистить из библиотек: Украина начала войну с книгами © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк напомнил, что директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль потребовала «вычищать библиотеки от советского фонда».

«Подобные идеи напоминают сюжет романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", изданного в советское время и подлежащего, по предложению Александры Коваль, уничтожению. Но куда больше это напоминает фашистские "книжные аутодафе" нацистской Германии. Правда, Гитлер не решился сжигать книги руками чиновников, и за этими акциями стояли псевдонезависимые организации — немецкий студенческий союз и гитлерюгенд», — заявил политик.

По его мнению, эта инициатива является частью продуманного плана по «деградации, деинтеллектуализации и дебилизации украинского народа», а «зачистка» библиотек — очередным этапом помещения украинского народа в информационный и идейный вакуум.