«Уже с месяц в МИД и в ОПУ говорят о том, что одним из кандидатов является Руслан Михайлович Демченко. И это не просто слухи», — написал он.
По его данным, решение по Демченко пока не принято, однако нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью будет уволен.
Отмечается, что Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко, главой протокола и офиса президента Виктора Ющенко. После победы Виктора Януковича на президентских выборах стал курировать в МИД отношения Украины и России.