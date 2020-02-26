«Дипломатией и не пахнет»: Пушков назвал дешевой пропагандой заявление Пристайко о «войне» РФ и Белоруссии
«Дипломатией и не пахнет»: Пушков назвал дешевой пропагандой заявление Пристайко о «войне» РФ и Белоруссии
© РИА Новости, Илья Питалев
«Уже с месяц в МИД и в ОПУ говорят о том, что одним из кандидатов является Руслан Михайлович Демченко. И это не просто слухи», — написал он.

По его данным, решение по Демченко пока не принято, однако нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью будет уволен.

Отмечается, что Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак

Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко, главой протокола и офиса президента Виктора Ющенко. После победы Виктора Януковича на президентских выборах стал курировать в МИД отношения Украины и России.   

 