Офис президента Украины рассматривает новых кандидатов на должность министра иностранных дел, среди которых оказался Руслан Демченко. Об этом 26 февраля написал на своей странице в Facebook редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко

«Дипломатией и не пахнет»: Пушков назвал дешевой пропагандой заявление Пристайко о «войне» РФ и Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев

По его данным, решение по Демченко пока не принято, однако нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью будет уволен.

Отмечается, что Демченко с июля прошлого года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко, главой протокола и офиса президента Виктора Ющенко. После победы Виктора Януковича на президентских выборах стал курировать в МИД отношения Украины и России.