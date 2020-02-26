У главы Офиса президента Андрея Ермака нет опоры даже среди своего окружения, чтобы говорить действительно то, что он думает о пересмотре Минских соглашений, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, опубликованном 25 февраля

«Честно говоря, несмотря на то, что уже наговорил Ермак на своей новой должности, я продолжаю на него надеяться. Он на меня производит впечатление вменяемого, разумного человека. Я не могу поверить в то, что он допускает возможность пересмотра Минских соглашений, тот вариант с выборами после передачи границы, о котором постоянно говорит Зеленский. Думаю, Ермак должен отдавать себе отчет в том, что этого не будет», — отметил эксперт.

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Пять лет спустя. Украине и хочется, и колется выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский пообещал, что Украина не оставит попыток скорректировать некоторые пункты Минских соглашений, в частности о передаче границы с РФ под контроль Украины после выборов в Донбассе.