«Честно говоря, несмотря на то, что уже наговорил Ермак на своей новой должности, я продолжаю на него надеяться. Он на меня производит впечатление вменяемого, разумного человека. Я не могу поверить в то, что он допускает возможность пересмотра Минских соглашений, тот вариант с выборами после передачи границы, о котором постоянно говорит Зеленский. Думаю, Ермак должен отдавать себе отчет в том, что этого не будет», — отметил эксперт.
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По мнению Погребинского, Ермак, скорее всего, пока что не может говорить то, что на самом деле думает, так как это может вызвать бурный протест, а достаточной опоры даже среди «своих» у него сейчас нет.
Ранее Зеленский пообещал, что Украина не оставит попыток скорректировать некоторые пункты Минских соглашений, в частности о передаче границы с РФ под контроль Украины после выборов в Донбассе.