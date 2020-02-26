В воинских частях Армении теперь запрещены все визиты, отпуска и увольнения. Так, по мнению военного руководства, удастся не допустить проникновения и распространения нового типа коронавируса из соседнего Ирана.

«Во всех воинских частях Армении запрещены посещения родителей и родственников военнослужащих, а также отпуска и увольнения, в том числе и отпуска для реабилитации», — приводит информагентство сообщение Минобороны.

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Власти Армении 24 февраля закрыли на две недели сухопутную границу с Ираном и ввели ограничения на полеты в эту страну сроком на 14 дней.

По последним данным, в Иране зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом, 16 из них — с летальным исходом.