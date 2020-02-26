«Путин демонстрирует готовность выслушать какие-то предложения от Зеленского, которые могли бы быть предметом компромисса. Я условно это называю "держать дверь открытой". Путин дает понять, что он держит дверь возможного диалога открытой для поиска путей урегулирования. В отличие от ситуации с [Петром] Порошенко, он берет трубку, когда ему звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, на чем можно строить начало какого-то диалога. Но пока просто ничего такого не слышит, но оставляет ему шанс», — заявил Погребинский.
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Лидеры России и Украины впервые встретились лично на полях саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. По его итогам они подписали коммюнике, в котором назвали основой «нормандского формата» Минские соглашения.
Кроме того, они заявили о необходимости добиться полного прекращения огня в Донбассе до конца года.