Президент России Владимир Путин готов на открытый диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским и ждет от него предложений по урегулированию ситуации в Донбассе, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, опубликованном 25 февраля

«Путин демонстрирует готовность выслушать какие-то предложения от Зеленского, которые могли бы быть предметом компромисса. Я условно это называю "держать дверь открытой". Путин дает понять, что он держит дверь возможного диалога открытой для поиска путей урегулирования. В отличие от ситуации с [Петром] Порошенко, он берет трубку, когда ему звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, на чем можно строить начало какого-то диалога. Но пока просто ничего такого не слышит, но оставляет ему шанс», — заявил Погребинский.

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Зеленский дозвонился до Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Кроме того, они заявили о необходимости добиться полного прекращения огня в Донбассе до конца года.