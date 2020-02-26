Отставка Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины вызовет недовольство «соросовской группы» в парламенте, в связи с чем президент Владимир Зеленский оттягивает это событие. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру 26 февраля

Наступили на хвост. Гончарук связал слухи о своей отставке с местью коррупционеров © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Сергей Тигипко.

По мнению Бизяева, все предпосылки к отставке есть — не хватает только политического решения.

Другие экспертные мнения Руслана Бизяева читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Отставка Гончарука плотно связана с тем, что мы называем "соросовской Украиной"… Зеленскому очень тяжело сейчас принять это решение, потому что существуют риски, что эти товарищи могут ситуацию изнутри взорвать. Поэтому это решение однозначно не будет принято буквально сегодня-завтра, но концептуально я думаю, что Гончарук уйдет в отставку вместе со всем своим Кабинетом министров», — сказал эксперт.

Тем временем Зеленский сообщил, что встречался с Тигипко, и подтвердил, что вел с ним переговоры относительно должности в правительстве.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.