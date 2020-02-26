Запрет на въезд в Абхазию из-за коронавируса распространится только на иностранных граждан, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью радио Sputnik

По ее словам, в связи с распространением в мире коронавируса на границе Абхазии будет объявлен карантин. Запрет на въезд на территорию республики коснется всех иностранных граждан, за исключением граждан России.

«Проводить обследование на территории Республики Абхазия всех иностранных граждан, которые к нам сюда приезжают, мы не имеем возможности, а вот запрет даст нам защиту. У нас были наложены ограничительные мероприятия на определенные страны, но мы в том случае не защищались от всех иностранных граждан. Запрет не коснется лишь россиян», — сказала она.

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«Они являются разработчиками тест-систем по коронавирусу, обеспечивают в том числе и другие страны своими тест-системами, которые позволяют выявлять вирус в организме человека. Поэтому я не думаю, что своих граждан они пропустят на наличие этой инфекции», — добавила чиновница.

При этом со стороны Грузии точно так же будет запрещен въезд иностранных граждан, пересекать границу смогут только жители Галского района, рассказала она.