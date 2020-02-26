Настоящее длительное перемирие в Донбассе может наступить лишь в том случае, если силы и средства будут разведены на достаточное расстояние, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, опубликованном 25 февраля

«Я уверен, что невозможно настоящее, долгоиграющее перемирие до тех пор, пока не разведены силы и средства на достаточное расстояние. На то, которое было предусмотрено. Там же целый спектр расстояний для разных видов вооружений, некоторые на 50 км нужно отвести. Я считаю, что прекратить обстрелы и взаимные убийства можно только в том случае, если мы добьемся разведения сил по всей линии противостояния. Против чего фактически выступает Киев», — сказал Погребинский.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Как после вспышки боев на Донбассе будет действовать Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Разведение сил по линии разграничения пока что произошло в районе Станицы Луганской, а также поселков Золотое и Петровское. Несмотря на это, в районе Золотого в начале прошлой недели произошло обострение.

В бою возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный под Луганском погиб один украинский военнослужащий, еще четверо были ранены. В ЛНР заявили, что бой завязался после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.