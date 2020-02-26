Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что боксер Александр Усик проведет бой в Крыму, певица Джамала - концерт, а режиссер Олег Сенцов представит новый фильм. Он сказал об этом на открытии форума Age Of Crimea Forum 2020 26 февраля, трансляцию вел Офис президента в Facebook

Олейник: Зеленский по Крыму продолжает политику Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы знаем, что этот день обязательно наступит, я в это верю, и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новый фильм в Ялте», — заявил украинский президент.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев по-прежнему считает полуостров своей, но оккупированной территорией.