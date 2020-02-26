Зеленский заявил, что он будет делать все возможное, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. При этом, по его мнению, жители республики ждут возвращения в состав Украины.
«Мы знаем, что этот день обязательно наступит, я в это верю, и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новый фильм в Ялте», — заявил украинский президент.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев по-прежнему считает полуостров своей, но оккупированной территорией.