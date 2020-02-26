«Господина Сергея Тигипко я действительно видел и встречался с ним, как и с многими другими. За последний месяц я посмотрел около двадцати людей. Нам действительно нужно усиление советниками и возможно для какой-то должности в правительстве. Есть люди, которые очень хорошо понимают, что такое промышленность, поэтому общение у меня было с многими людьми», — заявил он.
На вопрос о том, попросит ли он прощения у украинцев за невыполненные обещания, если все же уйдет в отставку, Гончарук отшутился. По его словам, если он уйдет в отставку через десять лет, ему самому интересно, что он скажет.