Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что правительству необходимо усиление кадрами, поэтому разговор велся также с экс-премьером страны Сергеем Тигипко. Об этом он рассказал 26 февраля на брифинге, который транслировал Кабмин в YouTube

Украинский эксперт назвал сильные и слабые стороны Тигипко как премьера © скриншот с видео ФАН

На вопрос о том, попросит ли он прощения у украинцев за невыполненные обещания, если все же уйдет в отставку, Гончарук отшутился. По его словам, если он уйдет в отставку через десять лет, ему самому интересно, что он скажет.