Акция была приурочена к встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они намерены обсудить, в частности, деятельность ОБСЕ, где председательствует Албания.
«В декабре 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией», — напоминает агентство.
Таллин заявляет, что действует в рамках санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
Однако санкции ЕС направлены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Помимо Эстонии, ни в одной другой стране Евросоюза, где есть представительства Sputnik, подобных репрессий пока не происходило.