В Москве прошел пикет в поддержку журналистов Sputnik Эстония. Протестующие против действий Таллина собрались у здания особняка российского МИД на улице Спиридоновка, 17

Акция была приурочена к встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Албании Эди Рамой. Они намерены обсудить, в частности, деятельность ОБСЕ, где председательствует Албания.

«В декабре 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией», — напоминает агентство.

Вышинский и глава Sputnik участвуют в пикете у посольства Эстонии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако санкции ЕС направлены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Помимо Эстонии, ни в одной другой стране Евросоюза, где есть представительства Sputnik, подобных репрессий пока не происходило.