Конфликт спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с Владимиром Зеленским возник из-за нежелания «Оппозиционной платформы» отозвать поправки к закону о рынке земли, о чем с Виктором Медведчуком договаривается глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом 26 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе главы государства

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