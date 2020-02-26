Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ
Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ
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«Конфликт между президентом и спикером возник из-за позиции по голосованию за законопроект о рынке земли. Андрей Ермак пока не смог договориться с Медведчуком об отзыве 3500 поправок», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Разумков отказался нарушать регламент и высказался за рассмотрение всех поправок в установленном законом режиме.    