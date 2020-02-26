Американцы сразу стали воспринимать Украину в качестве боевой единицы в противостоянии с Россией и Евросоюзом. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в недавнем интервью Ukrlife.TV

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Транснациональные корпорации, продолжил политолог, рассматривают Украину исключительно как территорию для зарабатывания денег, чьи олигархи и промышленность не вписываются в мировую систему разделения труда.

По его мнению, текущая политическая ситуация выльется в конфликт между транснациональными корпорациями и украинскими олигархами, в которой последние потерпят поражение, что для страны будет только хуже.

Если олигархи все же намерены зарабатывать деньги внутри страны и не собираются вывозить из нее людей и предприятия, подчеркнул Бондаренко, то транснациональные корпороации в вопросе прибыли сантиментов не испытывают.

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