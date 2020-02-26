«Вашингтонский обком» приезжал сюда и понимал, что Украина как государство сформировалось со своими олигархами, своими структурами, внутренними интересами. И Украина им нужна не как 51 штат, а как профессиональная боевая единица», — пояснил эксперт.
Транснациональные корпорации, продолжил политолог, рассматривают Украину исключительно как территорию для зарабатывания денег, чьи олигархи и промышленность не вписываются в мировую систему разделения труда.
По его мнению, текущая политическая ситуация выльется в конфликт между транснациональными корпорациями и украинскими олигархами, в которой последние потерпят поражение, что для страны будет только хуже.
Если олигархи все же намерены зарабатывать деньги внутри страны и не собираются вывозить из нее людей и предприятия, подчеркнул Бондаренко, то транснациональные корпороации в вопросе прибыли сантиментов не испытывают.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.