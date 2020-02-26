Последние социологические исследования показали колоссальную разницу между рейтингами президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 26 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук в скором времени уйдет в отставку, а главой Кабмина вместо него будет Сергей Тигипко.

По словам Якубина, уровень популярности нынешнего премьера среди украинцев крайне низкий.

«То есть президент сохранил уровень доверия на уровне 50%, а у Гончарука в лучшем случае 6% и колоссальный антирейтинг. Получается, что Зеленский уже сейчас дотирует своим рейтингом правительство Гончарука, но это не может продолжаться бесконечно», — объяснил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что встречался с бывшим вице-премьером — министром социальной политики Сергеем Тигипко и обсуждал с ним возможное назначение на пост главы Кабмина.