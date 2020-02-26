В среду, 26 февраля, украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и LB.ua, со ссылкой на свои источники сообщили, что Алексей Гончарук в скором времени уйдет в отставку, а главой Кабмина вместо него будет Сергей Тигипко.
По словам Якубина, уровень популярности нынешнего премьера среди украинцев крайне низкий.
«То есть президент сохранил уровень доверия на уровне 50%, а у Гончарука в лучшем случае 6% и колоссальный антирейтинг. Получается, что Зеленский уже сейчас дотирует своим рейтингом правительство Гончарука, но это не может продолжаться бесконечно», — объяснил политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что встречался с бывшим вице-премьером — министром социальной политики Сергеем Тигипко и обсуждал с ним возможное назначение на пост главы Кабмина.