«Александр Леонидович из Сумской области поджег себя из-за проблем с землей. Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег», — говорится в сообщении.
«Александр Леонидович из Сумской области поджег себя из-за проблем с землей. Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег», — говорится в сообщении.
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