Во время акции протеста против медицинской реформы мужчина пытался совершить самосожжение возле Офиса президента Владимира Зеленского из-за проблем с земельными паями. Об этом 26 февраля он рассказал журналистам возле Верховной Рады, передает Telegram-канал «112 Украина»

«Александр Леонидович из Сумской области поджег себя из-за проблем с землей. Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег», — говорится в сообщении.