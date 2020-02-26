«В соответствии с законом о рекламе предусмотрена ответственность. Но эту ответственность тоже нужно установить. Наши звезды шоу-бизнеса, эстрады должны были достоверно знать, что, рекламируя преступную деятельность, они рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств», — сказал Санжар Адилов, добавив, что допросы пройдут в самое ближайшее время.
Ранее жители Нур-Султана, Актобе, Атырау и других регионов пожаловались на то, что не могут забрать свои инвестиции из ломбардов «Гарант 24», «Estate Ломбард» и еще ряда микрокредитных организаций.
Многие продавали свою недвижимость и вкладывали полученные средства в финансовую пирамиду. Всего от действий мошенников пострадали более шести тысяч человек.
В рекламе этих контор были задействованы среди прочих певец Айкын Толепберген, актеры Асылхан и Артур Толеповы, а также видеоблогер Мейржан Туребаев.