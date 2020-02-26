Популярных в Казахстане эстрадных исполнителей и блогеров допросят по делу о ломбардах, обманувших тысячи вкладчиков по всей стране, сообщил Sputnik Казахстан 26 февраля со ссылкой на начальника следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжара Адилова

«В соответствии с законом о рекламе предусмотрена ответственность. Но эту ответственность тоже нужно установить. Наши звезды шоу-бизнеса, эстрады должны были достоверно знать, что, рекламируя преступную деятельность, они рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств», — сказал Санжар Адилов, добавив, что допросы пройдут в самое ближайшее время.

Многие продавали свою недвижимость и вкладывали полученные средства в финансовую пирамиду. Всего от действий мошенников пострадали более шести тысяч человек.

В рекламе этих контор были задействованы среди прочих певец Айкын Толепберген, актеры Асылхан и Артур Толеповы, а также видеоблогер Мейржан Туребаев.