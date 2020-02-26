Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» планируется через месяц. Об этом 26 февраля он заявил в ходе выступления в Киеве на форуме Age of Crimea, передает телеканал «Прямой»

Пристайко отметил, что работа ведется на всех уровнях и в том числе на уровне советников лидеров государств. Одиночество Зеленского. В каком виде возможна встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Мы планируем [встречу] министров иностранных дел всех четырех стран — планируем встречу также для подготовки встречи [лидеров] в "нормандском формате"… Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции — все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся и что мы готовим лидерам для встречи», — сказал Пристайко.

По словам главы украинского МИД, встреча может состояться тогда, когда будет «некоторый прогресс». Министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата». В то же время речь идет об отсутствии прогресса на всех направлениях, которые обсуждались лидерами на саммите в Париже 9 декабря.