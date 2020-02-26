Режиссером клипа выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. За один день видео набрало уже более чем полмиллиона просмотров.
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В клипе Лобода предстает перед зрителями в виде инопланетного чудовища, летающая тарелка которого терпит крушение и падает на Землю. Певица танцует в неестественных позах, а затем перевоплощается в звезду диско. В конце ролика Лободу съедают зомби, испачкав лица ее зеленой кровью.
В комментариях под видео многие поклонники признались, что новый клип их разочаровал: «Можно было по-другому снять», «Раньше клипы были намного лучше», «Это не ваш стиль».
Странная отсылка к зомби-апокалипсису и необычное поведение звезды стали для зрителей поводом пошутить: «А то я голову ломаю, откуда взялся короновирус», «Это так коронавирус в разные страны попадает?», «Коронавирус — это Лобода».