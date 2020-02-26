Украинская певица Светлана Лобода, живущая и выступающая в России, шокировала поклонников клипом на песню «Новый Рим»: в нем артистка срывает кожу с лица, принимает странные позы и летает на НЛО. Ролик был опубликован 25 февраля на официальной странице Лободы в Facebook

Режиссером клипа выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. За один день видео набрало уже более чем полмиллиона просмотров.

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Светлана Лобода показала поклонникам натруженные ноги и была гневно послана глубоко в шахту © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

В комментариях под видео многие поклонники признались, что новый клип их разочаровал: «Можно было по-другому снять», «Раньше клипы были намного лучше», «Это не ваш стиль».

Странная отсылка к зомби-апокалипсису и необычное поведение звезды стали для зрителей поводом пошутить: «А то я голову ломаю, откуда взялся короновирус», «Это так коронавирус в разные страны попадает?», «Коронавирус — это Лобода».